Deportes - 21/1/26 - 12:00 AM

Gilberto Mora, baja de México ante Panamá

Gilberto Mora es baja de la Selección Mexicana, debido a molestias físicas, por lo que no realizará el viaje para jugar contra Panamá y Bolivia.

Mora se encontraba en un proceso de recuperación física con los Xolos de Tijuana, por lo que no había tenido actividad constante en la Liga MX, como lo explicó el propio Sebastián ‘Loco’ Abreu, su entrenador.

"Tratamos de dosificar en ese proceso que está, que va a ser un semestre atípico y diferente para él, vino del otro torneo de no poder tener la licencia larga, la que realmente te hace descansar en todo sentido mental y muscularmente. No la tuvo porque estaba la Copa de Oro“, reveló el ‘Loco’ Abreu, hace unos días, cuando fue cuestionado por la poca regularidad de Mora.

Enero 21, 2026
Enero 21, 2026
Enero 21, 2026
 Enero 21, 2026
 Enero 21, 2026

