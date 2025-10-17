Gimnasia da la primera medalla a Panamá en los Juegos Centroamericanos

El deporte de la gimnasia le dio a Panamá la primera medalla en los Juegos Deportivos Centroamericanos que arrancaron este viernes en Guatemala.

La presea fue conquistada por el atleta veragüense Richard Atencio y la misma fue de bronce en el All Around de la gimnasia artística masculina con 72.750 puntos.

Además, Atencio clasificó a todas las finales de los aparatos individuales que se disputarán este sábado 18 de octubre.

Los guatemaltecos Jaycko Bourdet con 76.400 puntos (oro) y Mario Tapeyro con 74.350 puntos (plata) completaron el podio.