Go2Travel, proveedor oficial en Panamá para el Mundial FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ representa una de las experiencias deportivas más grandes y emocionantes del planeta, capaz de convertirse en una vivencia única e inolvidable para los aficionados.

Esa experiencia será posible a través de Go2Travel, agencia que ha sido designada para Panamá por On Location y la FIFA, como proveedor oficial para la comercialización de paquetes, con entradas de hospitalidad incluidas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Go2Travel figura como agencia oficial internacional en el listado de Sales Agents de On Location, disponible en el siguiente enlace oficial: https://onlocationexp.com/soccer/fifa-world-cup-sales-agents

Especializada en el diseño de experiencias de alto nivel en destinos alrededor del mundo, Go2Travel será el punto de contacto oficial en Panamá para la adquisición de paquetes, con entradas de hospitalidad incluidas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, garantizando estándares de excelencia en servicios logísticos y un acompañamiento personalizado e integral dentro de los estadios.

Asimismo, la agencia ha sido autorizada oficialmente para ofrecer paquetes con entradas incluidas, consolidándose como el único proveedor oficial de servicios exclusivos que abarcan suite privadas, sectores preferenciales y atención con guías personalizados, asegurando una experiencia de primera categoría.