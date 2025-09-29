Grandes Ligas panameños cierran fuerte y se alistan para playoffs

Los grandes ligas panameños cerraron de gran manera la temporada regular 2025 de las Grandes Ligas y tres de ellos estarán con sus equipos en la postemporada.

Uno de ellos es el utility panameño Edmundo Sosa, de los Filis de Filadelfia, quien la semana pasada retornó de una lesión y destacó con tres jonrones en un solo encuentro.

Los Filis no jugarán la primera ronda de playoffs por tener el segundo mejor récord de la Liga Nacional pero lo más seguro Sosa estará en el roster de su equipo para los playoffs divisionales.

Por su parte, el santeño José ‘Chema’ Caballero, quien se constituyó en el mayor robador de bases en las Grandes Ligas con un total de 49, también estará en los playoffs con los Yankees de Nueva York.

‘Chema’ Caballero, quien fue cambiado en julio a los Yankees procedente de los Rays de Tampa Bay, dio su aporte para que el equipo de Nueva York esté en los playoffs, en la que enfrentarán en serie de tres encuentros a los Medias Rojas de Boston a partir de mañana martes.

Otro equipo que clasificó a los playoffs y en el que milita un panameño es el de los Cachorros de Chicago, en el que juega el receptor Miguel Amaya, quien actualmente está en la fase final de la rehabilitación de una lesión.

La convocatoria de Amaya a los playoffs dependerá de su evolución y el criterio del cuerpo técnico.

Los Cahorros de Chicago enfrentarán a partir de mañana martes a los Padres de San Diego en los playoffs.

Por su parte, el receptor Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, no estará en los playoffs pero hay que destacar que tuvo una gran temporada.