Deportes - 16/10/25 - 12:00 AM

Guatemala afina detalles para inicio de Juegos Centroamericanos 2025

Por: Guatemala EFE -

Guatemala afina los últimos detalles de cara al inicio de los Juegos Centroamericanos 2025, este 18 de octubre, aunque algunos eventos empezarán un día antes.

Las autoridades deportivas dieron ayer miércoles por la tarde los últimos retoques en los pabellones Teodoro Palacios Flores y 7 de Diciembre, situados en el centro de la Ciudad de Guatemala y que serán sede del baloncesto y de deportes de combate.

De acuerdo con la programación, las primeras delegaciones arribaron en las últimas 48 horas al país centroamericano, principalmente en las disciplinas de natación, bádminton y balonmano.

Los Juegos comenzarán el 18 de octubre, aunque las primeras competencias se desarrollarán desde el viernes e incluso repartirán medallas antes de la inauguración oficial, el 20 de octubre.

Te puede interesar

Baloncesto ultima preparación para Guatemala 2025

Baloncesto ultima preparación para Guatemala 2025

 Octubre 15, 2025
Qatar y Arabia Saudí aseguraron pase

Qatar y Arabia Saudí aseguraron pase

 Octubre 15, 2025
Primer entrenador despedido en la NFL

Primer entrenador despedido en la NFL

 Octubre 15, 2025
Panamá inicia el camino hacia la Copa América de Béisbol

Panamá inicia el camino hacia la Copa América de Béisbol

 Octubre 15, 2025
Boliche panameño a buscar medallas en Juegos Centroamericanos

Boliche panameño a buscar medallas en Juegos Centroamericanos

 Octubre 15, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas