Guatemala afina detalles para inicio de Juegos Centroamericanos 2025

Guatemala afina los últimos detalles de cara al inicio de los Juegos Centroamericanos 2025, este 18 de octubre, aunque algunos eventos empezarán un día antes.

Las autoridades deportivas dieron ayer miércoles por la tarde los últimos retoques en los pabellones Teodoro Palacios Flores y 7 de Diciembre, situados en el centro de la Ciudad de Guatemala y que serán sede del baloncesto y de deportes de combate.

De acuerdo con la programación, las primeras delegaciones arribaron en las últimas 48 horas al país centroamericano, principalmente en las disciplinas de natación, bádminton y balonmano.

Los Juegos comenzarán el 18 de octubre, aunque las primeras competencias se desarrollarán desde el viernes e incluso repartirán medallas antes de la inauguración oficial, el 20 de octubre.