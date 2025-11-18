Deportes - 18/11/25 - 12:00 AM

‘Hay que ganar el partido, pero hay que ir poco a poco, con cabeza fría’

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El director técnico de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, reiteró que ante El Salvador, hay que ir con la mentalidad de ganar el partido pero sin perder el orden.

“Hay que ganar el partido, pero hay que ir poco a poco, hay que ir con cabeza fría, con las ideas claras y con la convicción de ganar el partido”, expresó Christiansen en la conferencia de prensa de ayer previo al encuentro de hoy ante El Salvador, programado para las 8 de la noche en el Estadio Rommel Fernández.

En la conferencia de prensa Christiansen fue consultado al hecho de necesitar una goleada ante la ya eliminada escuadra salvadoreña, dado que el caso que Surinam se vaya arriba sobre Guatemala en el otro partido del grupo, a lo que respondió que había que tener tranquilidad.

“Hay que meter el primer gol, ese es el objetivo y a partir de ahí, pues con las jugadas elaboradas, con la calidad que tienen los muchachos y la mentalidad que van a tener en el partido de mañana (hoy), vamos a hacer un buen partido”, aclaró.

Sobre el hecho de que El Salvador se presentará a este partido eliminado y con varias bajas, Christiansen apuntó que deben salir a hacer el trabajo y no pueden confiarse.

“Ellos vienen con el orgullo tocado y mañana quieren mostrar que es un buen equipo, que quieren limpiar esa imagen y tienen jugadores de calidad para hacerlo. Los que están de baja tienen jugadores en la plantilla que lo pueden reemplazar y de buen nivel. Así que también un equipo herido es muy peligroso, encima los jugadores nuevos que van a entrar”, recalcó.

