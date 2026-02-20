Sporting no jugará esta semana LPF y prepara la vuelta ante el Galaxy

Luego de empatar a un gol en el partido de ida, el Sporting San Miguelito ya preparara el encuentro de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf ante los Angeles Galaxy, el cual está programado para el miércoles 25 de febrero en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, a las 11:30 de la noche (hora de Panamá).

La noche del jueves, el Sporting empató 1-1 con Los Angeles Galaxy, anotando por el club panameño Rodrigo Tello al minuto 37', mientras que el empate se dio a los 68' minutos por iintermedio del ghanés Joseph Paintsil.

Este viernes, el Sporting inició su trabajo con miras al partido de vuelta, en el que el ganador se medirá al Mount Pleasant Football Academy de Jamaica, en octavos de final.

Cabe destacar que el partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura para el Sporting, que enfrentará al Club Deportivo Universitario, fue movido para el miércoles 4 de marzo, por lo que el equipo panameño está totalmente concentrado para el juego ante el conjunto estadounidense.

Los dirigidos por César Aguilar entrenarán este sábado y el domingo estarán viajando a Los Angeles, Estados Unidos para encarar el encuentro ante el el Galaxy del miércoles.