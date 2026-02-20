Deportes - 20/2/26 - 04:43 PM

Sporting no jugará esta semana LPF y prepara la vuelta ante el Galaxy

El conjunto de San Miguelito y el equipo estadounidense empataron a un gol en el partido de ida de la primera ronda de Copa de Campeones de la Concacaf.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

Luego de empatar a un gol en el partido de ida, el Sporting San Miguelito ya preparara el encuentro de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf ante los Angeles Galaxy, el cual está programado para el miércoles 25 de febrero en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, a las 11:30 de la noche (hora de Panamá).

NO DEJES DE LEER: Panamá buscará su clasificación al Mundial de Softbol Masculino


La noche del jueves, el Sporting empató 1-1 con Los Angeles Galaxy, anotando por el club panameño Rodrigo Tello al minuto 37', mientras que el empate se dio a los 68' minutos por iintermedio del ghanés Joseph Paintsil.

Este viernes, el Sporting inició su trabajo con miras al partido de vuelta, en el que el ganador se medirá al Mount Pleasant Football Academy de Jamaica, en octavos de final.

NO DEJES DE LEER: Equipo de Panamá para el Clásico estará al completo el 1 de marzo en EE.UU.

Cabe destacar que el partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura para el Sporting, que enfrentará al Club Deportivo Universitario, fue movido para el miércoles 4 de marzo, por lo que el equipo panameño está totalmente concentrado para el juego ante el conjunto estadounidense.

Te puede interesar

Neymar ya insinúa la opción del retiro de las canchas

Neymar ya insinúa la opción del retiro de las canchas

 Febrero 20, 2026
El PSG no apelará sentencia que le obligó a pagar a Mbappé $61 millones

El PSG no apelará sentencia que le obligó a pagar a Mbappé $61 millones

Febrero 20, 2026
Entrenador del Bayern Munich fustiga a Mourinho por cuestionar a Vinícius

Entrenador del Bayern Munich fustiga a Mourinho por cuestionar a Vinícius

 Febrero 20, 2026
Infielder Jonathan Araúz se reporta a entrenamientos para el Clásico Mundial

Infielder Jonathan Araúz se reporta a entrenamientos para el Clásico Mundial

 Febrero 20, 2026
Carlos Alcaraz disputará el título de Abierto de Catar

Carlos Alcaraz disputará el título de Abierto de Catar

 Febrero 20, 2026

Los dirigidos por César Aguilar entrenarán este sábado y el domingo estarán viajando a Los Angeles, Estados Unidos para encarar el encuentro ante el el Galaxy del miércoles.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio

¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio
Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval

Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval