Deportes - 18/12/25 - 12:00 AM

Inter de Miami renueva a uruguayo Luis Suárez

El delantero uruguayo Luis Suárez renovó ayer miércoles su vinculación con el Inter Miami hasta el final de la próxima temporada, después de un año en el que el equipo se proclamó campeón de la 'MLS Cup'.

"La vasta experiencia y liderazgo del delantero fueron cruciales para que el Inter Miami consiguiera su tercer y cuarto título al ganar el Campeonato de la Conferencia Este y la Copa MLS", resaltó el club de Miami en un comunicado.

