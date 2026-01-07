Deportes - 07/1/26 - 12:00 AM

Invicto Ángel Bethancourt destaca en cartilla de Master Promotions

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El invicto púgil panameño Ángel Bethancourt es una de las figuras destacadas que encabezarán la primera cartilla de la empresa Masters Promotions para el 2026 junto a Guantes de Acero, del promotor Diego Victoria.

La información fue dada a conocer por el promotor Sergio González, de Masters Promotions, quien adelantó que el evento tienen programado efectuarlo el sábado 14 de marzo en los jardines del Hotel El Panamá.

Bethancourt, de 23 años, tiene marca de ocho triunfos sin derrotas y un empate, el cual se dio en su último combate celebrado el 20 de septiembre cuando igualó ante el hondureño Gerardo Sánchez.

El promotor González también informó que otros púgiles que verán acción serán los también invictos Carlos ‘El Gallero’ Rodríguez y Jonathan Miniel.

‘El Gallero’ Rodríguez ostenta un palmarés profesional de siete triunfos (dos nocauts), cero derrotas y un empate, mientras que Miniel tiene nueve victorias (8 Ko) y cero derrotas.

“Tenemos planificado que Bethancourt, Rodríguez y Miniel enfrenten a rivales extranjeros para esta función”, informó el promotor González.

Otros boxeadores que también verán acción son los noveles boxeadores Eduar Martínez de Darién, Jardiel Rodríguez de Chiriquí y el japonés Yuki Asaka.

En el 2025, la empresa Masters Promotions organizó cinco funciones, dos de ellas junto a la empresa Guantes de Acero.

