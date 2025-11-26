Deportes - 26/11/25 - 12:00 AM

Invicto Carlos ‘El Gallero’ Rodríguez peleará en ‘Fuego contra Fuego’

Por: Joel Isaac González

El invicto púgil panameño Carlos ‘El Gallero’ Rodríguez fue incluido en la cartilla ‘Fuego contra Fuego’, la cual se realizará el próximo sábado 13 de diciembre en el Gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon, en la Cinta Costera.

En la función, en honor a la gloria deportiva Ismael Laguna y organizada por las empresas Master Promotions y Guantes de Acero, ‘El Gallero’ Rodríguez enfrentará al costarricense Denis Espinoza Centeno a 8 asaltos y 115 libras.

‘El Gallero’ Rodríguez se encuentra invicto en su carrera profesional en ocho combates (un empate) y buscará continuar sin perder.

Otro combate que se suma a este programa es el del panameño Eusebio Acevedo, quien enfrentará al mexicano José Guillermo Alvarado a 8 asaltos y 135 libras.

Por su parte, Antonio Tzamaernda (Ecuador) se medirá a Ezequiel Bonilla (Panamá) a 6 rounds y 108 libras.

La función ‘Fuego contra Fuego’ es encabezada por el combate por el título nacional ligero vacante entre Jaime Arboleda y Orlando ‘El Virus’ Mosquera a 10 asaltos.

Por el Campeonato Latino Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el cubano Alex Esponda se medirá al colombiano Maykol ‘El Diamante’ Mendoza a 10 rounds.

El puertorriqueño Derriek Cuevas se enfrentará al panameño Rafael Bethancourt a 8 rounds y 154 libras.

En otros pleitos de la función William ‘El Chatel’ Vargas (nigaragüense-panameño) vs Tony ‘El Patriota’ Gómez (Venezuela) a 6 asaltos y 135 libras; Yuki Asaka (Japón) vs José Luis Martínez (Panamá) a 4 asaltos y 105 libras; Rubén Soto (Estados Unidos) vs Denilson Chavarría (Nicaragua) a 6 asaltos y 126 libras; Lorena Ascanio (Venezuela) vs Yacksury Gordon (Panamá) a 6 rounds y 118 libras; Jardiel Rodríguez (Darién) vs Iván Vergara (Panamá) a 4 rounds y 147 libras; y Eduar Martínez vs Gregorio Francis a 4 rounds y 130 libras.

