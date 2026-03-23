Deportes - 23/3/26 - 12:00 AM

Irak y Nueva Caledonia llegan a México para repechaje mundialista

Por: México EFE -

La selección nacional de Irak arribó a la ciudad de Monterrey tras un largo viaje para disputar el el repechaje del Mundial 2026.

Los asiáticos partieron desde Jordania y arribaron la madrugada del domingo a la Sultana del Norte, donde enfrentarán al ganador de Bolivia y Surinam en el Estadio BBVA.

Cabe destacar que en un principio, los iraquíes habían solicitado aplazar su duelo de repesca mundialista debido a problemas de visas con sus jugadores y al conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Su camino se allanó, pero a pesar de viajar en un avión privado de la FIFA, los integrantes del equipo iraquí tuvieron que viajar más de 16 horas, con una escala en Lisboa (Portugal) antes de tocar suelo regiomontano.

Irak jugará el 31 de marzo en el Estadio BBVA ante el ganador del duelo entre Bolivia y Surinam, por un boleto a la Copa del Mundo.

Nueva Caledonia, instalada

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En tanto, la selección de Nueva Caledonia llegó también ayer a la Perla tapatía en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y, de acuerdo con algunos reportes, sin uniformes oficiales.

Los del territorio francés de ultramar buscan la máxima justa veraniega, algo que lograrán si vencen a Jamaica el 26 de marzo y cinco días más tarde a la República Democrática del Congo en el Estadio Akron.

Por su lado, la selección de Surinam, aunque su cuerpo técnico ya está en Monterrey, se espera la llegada de los jugadores y de la plantilla para el cruce ante los bolivianos, escuadra que desde hace 10 días ya se encuentra en Nuevo León preparando dicho compromiso.

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