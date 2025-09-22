Iván Herrera brilla pero anuncia que podría ser operado

El panameño Iván Herrera fue figura ayer con su jonrón N.°17 de la campaña en el triunfo de su equipo, los Cardenales de San Luis 5-1 sobre los Cerveceros de Milwaukee.

No obstante, cuando era entrevistado, Herrera informó que podría ser operado luego de que concluya la temporada.

Herrera, quien gran parte de la temporada ha jugado como bateador designado, detalló que la cirugía sería en el codo derecho para extraer fragmentos óseos y poder volver a su posición habitual de receptor en el 2025.

De ser operado, habría que ver si el receptor panameño estaría disponible para el Clásico Mundial, el cual iniciará el 5 de marzo del próximo año 2026.

Sobre el cuadrangular conectado ayer, el mismo lo conectó en la parte baja del tercer inning ante los envíos del zurdo Robert Gasser.

El cuadrangular de Herrera fue de 419 pies sobre el bullpen del jardín izquierdo y fue con corredor en base para dar la ventaja parcial en el partido de 2-0.

Fue el octavo jonrón de Herrera contra zurdos, el mayor número de su equipo, y la décima ocasión esta temporada en que lo conecta para empatar o dar la ventaja a su equipo.

En el partido, el pelotero panameño se fue de 2-1 (un jonrón), empujó dos carreras y anotó también dos y recibió una base por bola.

En los totales, Iván Herrera batea para .281, al batear 101 hits en 367 turnos al bate (13 dobles y 17 jonrones), tiene 50 carreras anotadas, 60 impulsadas, ha recibido 39 base por bolas y se ha ponchado 80 veces.