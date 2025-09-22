Deportes - 22/9/25 - 12:00 AM

Iván Herrera brilla pero anuncia que podría ser operado

Por: Joel Isaac González jgonzalez@epasa.com -

El panameño Iván Herrera fue figura ayer con su jonrón N.°17 de la campaña en el triunfo de su equipo, los Cardenales de San Luis 5-1 sobre los Cerveceros de Milwaukee.

No obstante, cuando era entrevistado, Herrera informó que podría ser operado luego de que concluya la temporada.

Herrera, quien gran parte de la temporada ha jugado como bateador designado, detalló que la cirugía sería en el codo derecho para extraer fragmentos óseos y poder volver a su posición habitual de receptor en el 2025.

De ser operado, habría que ver si el receptor panameño estaría disponible para el Clásico Mundial, el cual iniciará el 5 de marzo del próximo año 2026.

Sobre el cuadrangular conectado ayer, el mismo lo conectó en la parte baja del tercer inning ante los envíos del zurdo Robert Gasser.

El cuadrangular de Herrera fue de 419 pies sobre el bullpen del jardín izquierdo y fue con corredor en base para dar la ventaja parcial en el partido de 2-0.

Te puede interesar

Gianna Woodruff quedó quinta en final de Mundial de Atletismo

Gianna Woodruff quedó quinta en final de Mundial de Atletismo

 Septiembre 19, 2025
Lionel Messi está cerca de extender contrato con el Inter de Miami

Lionel Messi está cerca de extender contrato con el Inter de Miami

 Septiembre 19, 2025
Sub-20 no jugó amistoso con Egipto pero tuvo práctica

Sub-20 no jugó amistoso con Egipto pero tuvo práctica

 Septiembre 19, 2025
Hansi Flick: ‘Necesitábamos a un jugador como Rashford’

Hansi Flick: ‘Necesitábamos a un jugador como Rashford’

 Septiembre 19, 2025
Carlos Harvey será baja el resto de la Eliminatoria Mundialista

Carlos Harvey será baja el resto de la Eliminatoria Mundialista

 Septiembre 19, 2025

Fue el octavo jonrón de Herrera contra zurdos, el mayor número de su equipo, y la décima ocasión esta temporada en que lo conecta para empatar o dar la ventaja a su equipo.

En el partido, el pelotero panameño se fue de 2-1 (un jonrón), empujó dos carreras y anotó también dos y recibió una base por bola.

En los totales, Iván Herrera batea para .281, al batear 101 hits en 367 turnos al bate (13 dobles y 17 jonrones), tiene 50 carreras anotadas, 60 impulsadas, ha recibido 39 base por bolas y se ha ponchado 80 veces.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
Muere el abogado y comunicador Alfonso Fraguela

Muere el abogado y comunicador Alfonso Fraguela