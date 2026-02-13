Iván Herrera: ‘Es uno de los momentos más tristes de mi carrera’

El grandes ligas panameño Iván Herrera, quien milita con la organización de los Cardenales de San Luis, lamentó no poder representar al país en el próximo Clásico Mundial de Béisbol por recomendación médica.

Herrera, quien tenía toda la disposición de representar a Panamá en el torneo internacional, fue sometido a una cirugía en su codo derecho al finalizar la temporada pasada y, desde entonces, ha trabajado con gran compromiso y dedicación para lograr una recuperación completa y estar disponible para representar a nuestro país.

No obstante, tras la más reciente evaluación médica, se ha determinado que, a pesar de que su recuperación avanza de manera positiva, el nivel de exigencia que implica wl Clásico Mundial, esta competencia representa un riesgo elevado para su salud en esta etapa de su proceso de rehabilitación, lo que podría comprometer su recuperación a largo plazo.

‘Este es definitivamente uno de los momentos más tristes de mi carrera. No poder representar a mi país y estar allí con todos ustedes duele más de lo que puedo explicar. Llevar Panamá sobre mi pecho siempre ha sido uno de los mayores honores de mi vida”, escribió Herrera en sus redes sociales luego de que se reveló la decisión de que no podrá formar parte de la selección nacional para el Clásico Mundial.

“A todos los panameños, mis compañeros de equipo y mis amigos, quiero que sepan que realmente intenté todo lo posible para estar allí con ustedes en Panamá. Traté hasta el final, pero a veces hay cosas fuera de mi control y esta es una de ellas”, agregó Herrera.

Por su lado, la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) agradeció el esfuerzo y deseo del pelotero de representar a Panamá y le deseó una total recuperación.

“Agradecemos profundamente la disposición, el esfuerzo y el deseo de Iván Herrera de vestir los colores de la selección nacional. Le deseamos una pronta y total recuperación, con la certeza de que en el futuro tendrá nuevas oportunidades de representar al país con el orgullo y la entrega que siempre lo han caracterizado.

En reemplazo de Herrera, se integrará al roster el jardinero coclesano Luis Castillo, un pelotero con amplia experiencia internacional, bateador ambidiestro y con capacidad de aportar en multiples áreas del juego.