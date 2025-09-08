Jaime Arboleda no pudo noquear y cayó en mano de jueces localistas

El púgil panameño Jaime Arboleda tuvo la noche del sábado una de sus mejores peleas en los últimos años en el Gimnasio Municipal de Ciudad Obregón, México ante el local Rosario Sánchez Terrones, pero no le alcanzó para llevarse el triunfo.

Arboleda, luego de dominar la mayor parte del combate ante Sánchez Terrones, fue víctima de la ‘clásica’ decisión localista. Aunque no se especifica qué boxeador fue favorecido, uno de los jueces votó 97-94 pero los otros dos se lavaron como Poncio Pilato, al firmar un empate a 95.

Fue tanto el dominio de Arboleda que los oficiales no pudieron darle el triunfo a Sánchez Terrones y recurrieron al empate.

Arboleda mostró mejor boxeo y condiciones físicas que su adversario para acabar la pelea antes del límite y evitar la decisión de los jueces, que ya se sabía de antemano lo que iba a ocurrir.

Después de dos asaltos en el que Sánchez Terrones dominó ligeramente, el combate cambió drásticamente de rumbo cuando Arboleda derribó al mexicano, quien se levantó e incluso logró tumbar al panameño en un descuido de su defensa.

Sin embargo, en los asaltos siguientes, Arboleda poco a poco fue dominando con su mejor boxeo, aprovechando su mejor alcance sobre su adversario.

Incluso, el púgil panameño, quien exhibió una gran condición física, pudo noquear a Sánchez Terrones, quien se veía muy disminuido físicamente.

Lamentablemente el nocaut no se llegó a dar y pasó lo que ya se sabía que iba a ocurrir.

Con este resultado, Arboleda, de 30 años, queda con marca de 20 triunfos (15 nocauts), cuatro derrotas y un empate, mientras que Sánchez Terrones, mantuvo su invicto, protegido por los jueces, con marca de 20-0.