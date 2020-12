Jaime Arboleda seguirá teniendo chance en EE.UU.

A pesar de la derrota sufrida la noche del sábado, el púgil panameño Jaime Arboleda seguirá teniendo la puerta abierta en el mercado de Estados Unidos, informó su apoderado Carlos González.

Arboleda, de 26 años, perdió por nocaut técnico al 1:37 del undécimo asalto ante el campeón mundial interino superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el estadounidense Chris Colbert, en lo que fue el pleito estelar de la función que se efectuó en el Mohegan Sun Casino de la ciudad de Uncasville, Connecticut, Estados Unidos.

A hungry @LittleJames507 makes his way to the ring to face Colbert. #ColbertArboleda pic.twitter.com/3ZLsbHDz3f