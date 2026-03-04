José Caballero destaca que hay que jugar con intensidad en el Clásico

El grandes ligas José ‘Chema’ Caballero, en entrevista al sitio web de los Yankees de Nueva York, destacó que es muy importante que el equipo de Panamá imponga un juego agresivo en el Clásico Mundial de Béisbol y de esta manera tener opción a clasificar a la segunda fase del torneo.

“Eso es lo que nos define”, dijo Caballero. “Se trata de dar el 100% cada vez que cruzamos esas líneas. Creo que eso representa el béisbol panameño: deslizarse con fuerza, correr con fuerza a primera base, hacer una atrapada lanzándose, el máximo esfuerzo de nuestros lanzadores. Es el 100% cada vez que hacemos algo”, señaló Caballero al sitio web de los Yankees.

Caballero lo ha demostrado, robando 93 bases en 120 intentos en las últimas dos temporadas con los Rays y los Yankees.

En la alineación panameña se une a Caballero Enrique Bradfield Jr., el prospecto número 10 en el sistema de los Orioles según MLB Pipeline, quien ha robado 135 bases en las menores desde 2023.

Bradfield, cuyos padres nacieron en Panamá, dijo que el equipo tiene la oportunidad de mostrar ese estilo sin complejos al mundo.

"Tiene que ser combativo", dijo Bradfield. "Tenemos que jugar rápido. Tenemos que jugar con intensidad. Probablemente no siempre será bonito. Simplemente tenemos que encontrar maneras de ganar. Esa será la identidad de este equipo".

"Siento que este equipo tiene una buena composición para lograr esas cosas. Tenemos algunos veteranos mayores. Tenemos algunos jóvenes como yo. Poder formar parte de este equipo significa mucho para mí".

Dirigido por José Mayorga, el equipo panameño busca su primer pase a cuartos de final. El país obtuvo sus dos primeras victorias en el Clásico Mundial de Béisbol (CMB) en 2023 antes de que un desempate sin precedentes entre cinco equipos lo condenara a una eliminación desgarradora.