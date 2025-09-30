En su tercera temporada en las Grandes Ligas, el panameño José ‘Chema’ Caballero tendrá su primera postemporada cuando su actual equipo, los Yankees de Nueva York enfrente a los Medias Rojas de Boston en una de las series de Wild Cards de la Liga Americana.

Todos los partidos de esta serie (el primero que gane dos avanzará a los playoffs divisionales), están programados para iniciar a las 5:08 de la tarde (hora de Panamá).

Caballero, de 29 años, pasó a los Yankees en la fecha límite de cambios (31 de julio) y ha sido uno de los mejores movimientos que ha realizado este año el equipo de Nueva York.

El versátil jugador panameño ha ayudado a los Yankees en aspectos como la defensa jugando varias posiciones, además de la velocidad, siendo el rey de las bases robadas en todas las Grandes Ligas con 49.

Para hoy martes, es muy probable que Caballero (batea a la derecha) sea titular tomando en consideración de que el lanzador abridor de los Medias Rojas de Boston es el izquierdo Garrett Crochet.

Hoy también jugará en la ronda de comodines los Padres de San Diego ante los Cachorros de Chicago, equipo en el que milita el receptor panameño Miguel Amaya.

No obstante, Amaya estaba en la fase final de la rehabilitación de una lesión al final de la temporada regular, por lo que era duda si iba a ser incluido en el roster para esta serie.

Hoy también iniciarán las series Tigres de Detroit vs Guardianes de Cleveland y Rojos de Cincinnati vs Los Angeles Dodgers.