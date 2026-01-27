José Córdoba sigue teniendo minutos en Inglaterra

El central panameño José ‘Coto’ Córdoba sigue teniendo minutos con su equipo, el Norwich City, que ayer derrotó 2-1 al Coventry City en partido correspondiente al Championship de Inglaterra.

Córdoba jugó todo el encuentro, teniendo una destacada actuación. Tuvo 10 Contribuciones defensivas, siete despejes, dos tiros bloqueados, dos recuperaciones, 2/4 duelos por tierra, 1/2 duelos aéreos, un tiro al poste y 40/51 en pases precisos. Con el triunfo, el Norwich City suma 33 puntos y se aleja de la zona de descenso.