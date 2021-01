José 'El magnífico' Núñez: ‘Sentí que gané la pelea’

El clasificado mundial panameño José ‘El Magnífico’ Núñez sintió que fue el ganador en el pleito que sostuvo ante el armenio Aram Avagyan la noche del miércoles en el combate coestelar de la función que se realizó en el Mohegan Sun Casino de la ciudad de Uncasville, Connecticut.

Luego de ocho intensos asaltos, el juez Peter Hary vio ganar a ‘El Magnífico’ Nuñez 77-75, pero Tom Carusone y John McKaie, los otros dos oficiales, apreciaron un empate 76-76.

“Me siento un poco molesto y a la vez contento porque hice un gran trabajo. Sentí que gané. Todo Panamá me vio ganar, me vio ganar ESPN, me vio ganar mucha gente acá en Estados Unidos, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas”, manifestó Núñez luego de su combate.

Núñez, N.°14 de la categoría pluma en el ránking de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), relató que sintió que dominó la mayoría de los asaltos, aunque tuvo una molestia estomacal a partir del quinto asalto que lo afectó en varios asaltos pero en el último pudo retomar la pelea.

“Tenía una molestia en el estómago por algo que comí. Me hizo daño desde el quinto asalto pero no estaba cansado, tenía para más. En el último asalto me sentí mejor y pude cerrar fuerte”, relató el peleador panameño.

Núñez adelantó que queda seguir trabajando duro para seguir mejorando y volver a tener otra oportunidad en el cuadrilátero.

“Tomaremos unos días de descanso para retomar los entrenamientos porque puede venir una revancha o también otra pelea. Veremos qué nos dice nuestro promotor Sampson Lewkowicz y mi apoderado Carlos González sobre cuál será el próximo paso a seguir”, agregó.

Con este resultado, ambos púgiles mantienen su invicto. Núñez, de 22 años, queda con 11 triunfos, cero derrotas y dos empates (4KO’s), mientras que Avagyan queda con 10-0-2-4KO’s.