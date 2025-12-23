Que un ‘brujo’ le aconseja a Irma someterse al ritual de las 7 hierbas para atraer la buena suerte luego del desafortunado accidente que empañó su desfile de Navidad, cuando un vehículo atropelló a varias personas. Nada parece salirle bien a la alcaldesa de Detroit, que aún no ve la luz al final del túnel con el tema de la basura.

Que el Amigo Fiel está vuelto todo un Santa Claus y se ha paseado por todo San Miguelito repartiendo juguetes a los niños. ¡Buena esa!

Que ayer los funcionarios del Ministerio Público andaban con los mocos caídos y se preguntaban, ¿dónde está mi bono?

Que quienes andaban con una sonrisa de oreja a oreja eran los funcionarios del Órgano Judicial. Un abogado de saco suda’o y moja’o me cuenta que por los lados de la nueva sede del OJ en La Chorrera los que atienden en la recepción estaban más amables que nunca. Lo que hace un bono de 500 palitos.

Que, por los lados de la Casa Octavio Méndez Pereira, andaba la gente muy estresada porque no les han dado su bono. Dicen que algunos fueron a reclamar y les dijeron que no jodieran.

Que por la vereda tropical se comenta que existe una estructura mediática desde Panamá hasta España para desprestigiar a empresas e influenciar en comisiones evaluadoras en licitaciones. Si así están las cosas, ¿cómo estará Kike?

Que Blandoncito andaba taquillando por los lados de Chongqing, China, donde hizo realidad sus sueños de subirse al metro exótico de ese lugar. ¡Mira tú! Por el Metro de Panamá ni se le ve.

Que un letrado me jura y perjura que en la Casa de Paz de Río Abajo, la jueza lo que menos da es paz, y que es intransigente y poco cordial.

Que en la querella presentada por Zulay contra Planells y sus sicarios, por la comisión del delito contra la inviolabilidad del secreto, y que mandó a archivar el fiscal Ayú Prado, uno de los abogados es Guido, el del Cuarto Poder, que, según la resolución de archivo, es el encargado de la defensa del maltratador de mujeres, Lamezuela. ¡Vea eso!

Que el exdefensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada Espino, es el abogado de la “extorsionadora” de Movin (lo dice el embajador Marino, no lo digo yo) dentro del proceso penal interpuesto por Zulay. ¡Vaya grupito pa’ patético que es Movin! Entre ellos mismos se intentan tapar y defender sus trastadas.

Que el abogado Kevin Moncada ya está a la espera de que le den fecha de audiencia para solicitar al juez de garantías que se ordene el desarchivo del expediente que involucra a los focopeados extorsionadores.

Que los del Suntracs se pusieron violentos en las redes sociales por la reunión entre el embajador gringo y Jacqueline. ¡Se trauman por todo!

Que hay mucha gente decepcionada con “Lucho” porque cerrará el 2025 sin llevar ante la justicia a un pez gordo del GobierNito. Hasta ahora, solo ha logrado meter a la chirola a puros pescaditos y aspirantes a millonarios provenientes del gueto.

Que, siguiendo con Lucho, hay muchos por ahí decepcionados con él porque, aunque hubo un cambio en la cabeza del Ministerio Público, aún se percibe en los pasillos de esa institución ese tufo de podredumbre moral y perversión que dejó Kenia en los tiempos del varelato.