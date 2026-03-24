José Fajardo anotó en empate de Universidad Católica

El delantero panameño José Fajardo anotó su primer gol en la Liga Pro de Ecuador en la presente temporada en el empate 1-1 ante el Barcelona SC.

La prensa ecuatoriana destacó la anotación de Fajardo como un golazo.

“El atacante tomó el balón cerca de la media luna, se acomodó con tiempo y sacó un potente remate cruzado que dejó sin opciones al guardameta”, describe la prensa.

En total, José Fajardo registra 34 goles en 85 partidos con Universidad Católica, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas del equipo y un jugador determinante en momentos clave.