José Fajardo marca gol en Ecuador y calienta para Eliminatoria Mundialista

El delantero panameño José 'La Pantera' Fajardo calienta motores para la parte final de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, al anotar en el empate 1-1, de su equipo, la Universidad Católica, ante el Barcelona SC en partido correspondiente a la cuarta fecha del primer hexagonal de la Liga Ecuabet (Ecuador).

De acuerdo con la descripción de ESPN la anotación de 'La Pantera' Fajardo se dio en la última acción del partido, cuando la victoria parecía consumada para Barcelona. El árbitro Augusto Aragón sancionó una mano en el área de Xavier Arreaga (Barcelona) y tras el llamado del VAR, en el que demoró cinco minutos ante el reclamo de los jugadores, ratificó su decisión inicial.

"Lo hizo con precisión y fuerza para el 1-1 definitivo", describe la nota internacional.

Hay que señar que Fajardo provocó la anotación del Barcelona SC, cuando al minuto 77' tomó de la camiseta a Xavier Arreaga y tras la revisión del VAR, el central Augusto Aragón, determinó penal.

José Fajardo es uno de los jugadores fijos de la Selección Nacional de Panamá y se espera que esté en la convocatoria que haga el técnico Thomas Christiansen (la dará este jueves 6 de noviembre) para los dos últimos partidos de la Eliminatoria Mundialista ante Guatemala el 13 de noviembre y frente a El Salvador el 18 de noviembre.

A nivel de clubes, la Universidad Católica tiene 52 puntos y se encuentra en la cuarta posición de la Fase Final 1 de la liga, prácticamente sin opciones al título, ya que el líder de esta fase es el Independiente del Valle con 70 puntos, seguido de Barcelona SC (58) y Liga de Quito (55).