José Mayorga dirigirá a Panamá en la Copa América de Béisbol

Para la Copa América de Béisbol, la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) se inclinó por el técnico que ha trabajado en las últimas competencias con la selección nacional mayor y que estará al frente en el Clásico Mundial: José Mayorga.

La información fue dada a conocer por el Gerente del Equipo Nacional para el Clásico Mundial, Dámaso Espino, quien confirmó a Mayorga para la primera edición de este torneo que arrancará el 13 de noviembre.

Mayorga viene de ocupar el quinto lugar en el evento Mundial Premier 12, el segundo torneo más destacado del planeta en materia de béisbol.

Espino agregó que el ex Grandes Ligas Julio Mosquera será el coach de la banca, tomando en cuenta su recorrido y experiencia en la pelota profesional de la MLB; Einar Díaz, otro panameño con experiencia en Grandes Ligas, será el coach de bateo y Wilfrido Córdoba será el coach de los lanzadores.

Gabriel Luckert será el coach de bullpen, Raúl Domínguez será el coach de la primera base, Luis Caballero será el coach en tercera base, Willy Serrano será el trainer y Pacifico De León será el utilero.

"El cuerpo técnico representa un equipo de alto nivel, conformado por entrenadores que han estado presentes en procesos recientes de nuestra selección en competencias internacionales, junto a nuevos integrantes que formarán parte del grupo de trabajo con miras al Clásico Mundial 2026", dijo Espino.

También se informó que los scouts Cirilo Cumberbatch, Carlos Levy y Rogelio Castillo, también formarán parte del staff técnico.