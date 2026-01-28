Deportes - 28/1/26 - 12:00 AM

Jose Mourinho contra Álvaro Arbeloa, el reencuentro

Por: España EFE -

Jose Mourinho no se reencuentra solamente con el Real Madrid, club con el que por encima de los títulos, tres en tres años, marcó una época de profunda reconstrucción que fue clave para éxitos posteriores. También lo hace con uno de sus 'soldados', Álvaro Arbeloa, en el pulso del maestro contra el alumno con el Benfica jugándose todas sus opciones en la Liga de Campeones ante el equipo de las 15 Copas de Europa, al que le vale un empate para su acceso directo a octavos.

Fueron tiempos convulsos en los que Mourinho acabó generando una división, tanto dentro como fuera del club blanco. En el vestuario hubo jugadores que encontraron en el técnico portugués un líder al que seguir siempre y defender costase lo que costase.

A Arbeloa le provocó un desencuentro sin retorno en la selección española, enfrentado con los internacionales del Barcelona. Y también un alejamiento de grandes referentes madridistas en su propio vestuario.

Doce años y medio después, se produce el reencuentro.

Te puede interesar

Patriots vs Seahawks será una revancha en el Súper Bowl

Patriots vs Seahawks será una revancha en el Súper Bowl

 Enero 27, 2026
El FC Barcelona traspasa a Dro al PSG

El FC Barcelona traspasa a Dro al PSG

 Enero 27, 2026
Charros y Tomateros jugarán Serie del Caribe 2026

Charros y Tomateros jugarán Serie del Caribe 2026

 Enero 27, 2026
Nuevo técnico tendrá el reto de mejorar a Panamá en Eliminatoria Mundialista

Nuevo técnico tendrá el reto de mejorar a Panamá en Eliminatoria Mundialista

 Enero 27, 2026
José Córdoba sigue teniendo minutos en Inglaterra

José Córdoba sigue teniendo minutos en Inglaterra

 Enero 27, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó
Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil

Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil
Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero

Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero
Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa

Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí