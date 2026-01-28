Jose Mourinho contra Álvaro Arbeloa, el reencuentro

Jose Mourinho no se reencuentra solamente con el Real Madrid, club con el que por encima de los títulos, tres en tres años, marcó una época de profunda reconstrucción que fue clave para éxitos posteriores. También lo hace con uno de sus 'soldados', Álvaro Arbeloa, en el pulso del maestro contra el alumno con el Benfica jugándose todas sus opciones en la Liga de Campeones ante el equipo de las 15 Copas de Europa, al que le vale un empate para su acceso directo a octavos.

Fueron tiempos convulsos en los que Mourinho acabó generando una división, tanto dentro como fuera del club blanco. En el vestuario hubo jugadores que encontraron en el técnico portugués un líder al que seguir siempre y defender costase lo que costase.

A Arbeloa le provocó un desencuentro sin retorno en la selección española, enfrentado con los internacionales del Barcelona. Y también un alejamiento de grandes referentes madridistas en su propio vestuario.

Doce años y medio después, se produce el reencuentro.