Deportes - 27/1/26 - 12:00 AM

Joseph Blatter pide boicotear el Mundial

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, respaldó una propuesta de boicot de los aficionados a los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos debido a la conducta del presidente Donald Trump y su administración tanto en el país como en el extranjero.

Blatter fue la última figura del fútbol internacional en cuestionar la idoneidad de Estados Unidos como país anfitrión. Hizo un llamado al boicot en una publicación en X que apoyaba los comentarios de Mark Pieth en una entrevista la semana pasada con el periódico suizo Der Bund.

