Kadir Barría queda sin técnico tras renuncia de hijo de Ancelotti

El delantero panameño Kadir Barría, quien milita en el club Botafogo, de Brasil, quedó sin técnico, luego de la renuncia del entrenador del equipo prncipal, Davide Ancelotti, hijo de la leyenda Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil.

Una nota de la agencia EFE señala que la desvinculación del hijo del seleccionador brasileño se debe a una discrepancia interna relacionada con la metodología de trabajo.

Las versiones indican que el conflicto se originó por desacuerdos en la intensidad de los entrenamientos aplicada por uno de los preparadores físicos que acompañan a Ancelotti, nacido hace 36 años en Parma.

Ancelotti jugó un papel importante en la joven carrera de Barría, ya que fue el que lo llamó de la categoría Sub-20 para que hiciera su debut en la primera división del fútbol brasileño, tras apenas cinco meses en el banquillo.

Con Ancelotti como técnico, Barría fue convocado en 10 partidos del Campeonato Brasileirão, de los cuales en seis vio acción (dos como titulares), anotando dos goles.