Deportes - 01/10/25 - 12:00 AM

Kike García renuncia a dirección del Tauro

El venezolano Enrique ‘Kike’ García renunció a la dirección del Tauro FC, luego de que el club albinegro no pudiera salir de la última posición de la Conferencia Este de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

“Enrique 'Kike' García ha decidido no continuar al frente del equipo, por lo que se ha dado por terminada su relación contractual. Agradecemos su esfuerzo y dedicación durante su etapa en el club, y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos retos”, señala el comunicado del Tauro.

En 10 partidos, el Tauro solo tiene tres triunfos, igual cantidad de empates y cuatro derrotas para acumular 12 unidades.

