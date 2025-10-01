Deportes - 01/10/25 - 12:00 AM

Kylian Mbappé marca hat-trick y acalla tambores de crisis en el Real

Por: Kazajistán EFE -

El Real Madrid conquistó Asia liderado por Kylian Mbappé, que marcó tres goles ante el Kairat kazajo (0-5), una victoria en la Liga de Campeones de la UEFA que acalla por unos días los tambores de crisis en la casa blanca.

El francés, al que se vio muy participativo y con ganas de involucrar a un irregular Vinícius, resolvió el entuerto de viajar a casi 7.000 kilómetros de distancia después de la catástrofe del Metropolitano ante el Atlético de Madrid, en el primer partido del equipo blanco en el continente asiático en la Liga de Campeones.

El resultado fue bueno, ya que el Real Madrid suma seis puntos tras dos jornadas, pero el juego no mejoró mucho, especialmente en el centro del campo, en el que sólo Güler dejó gotas de su excepcional calidad.

Mbappé marcó a los 25’, 52’ y 73’. Los otros goles del Real fueron anotados por Camavinga a los 83’ y Brahim Díaz al 90 +3.

