Deportes - 07/1/26 - 12:00 AM

Kylian Mbappé se pierde la Supercopa por lesión en su rodilla izquierda

Por: Madrid EFE -

Kylian Mbappé quedó descartado de la convocatoria del Real Madrid para la Supercopa de España debido a la lesión de rodilla izquierda que padece el delantero francés.

Mbappé no se pudo recuperar a tiempo. Se trata de la principal baja del Madrid para el torneo en Yeda, Arabia Saudita. Enfrentarán al Atlético de Madrid en la segunda semifinal mañana jueves.

El Madrid divulgó ayer la lista de convocados del técnico Xabi Alonso para la Superliga y la misma no incluyó a Mbappé, quien tampoco estuvo disponible en la victoria 5-1 en casa ante el Real Betis el domingo.

Según versiones de prensa, Mbappé lleva semanas arrastrando molestias en el ligamento lateral de su rodilla.

El delantero ha estado en gran forma esta temporada. A principios de este mes, Mbappé anotó su gol número 59 para el Madrid en 2025, igualando el récord del club de más goles en un año, que ostentaba Cristiano Ronaldo.

