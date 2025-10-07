Deportes - 07/10/25 - 12:00 AM

Kylian Mbappé sigue en duda para Francia

El técnico Didier Deschamps aguarda una actualización adicional de los médicos de la selección de Francia sobre la lesión de tobillo de Kylian Mbappé antes de los partidos de las eliminatorias para la Copa del Mundo.

Mbappé salió cojeando en los últimos minutos de la victoria 3-1 del Real Madrid ante Villarreal el sábado en La Liga española. Momentos después de anotar el tercer gol del Madrid, cayó al suelo y luego se sentó agarrándose el tobillo derecho, antes de salir caminando lentamente pero sin ayuda.

Te puede interesar

Panamá buscará iniciar con éxito el ciclo olímpico con los Centroamericanos

Panamá buscará iniciar con éxito el ciclo olímpico con los Centroamericanos

 Octubre 06, 2025
Pedri: ‘Ha faltado intensidad y calidad con el balón’

Pedri: ‘Ha faltado intensidad y calidad con el balón’

 Octubre 06, 2025
George Russell ganó el GP de Singapur

George Russell ganó el GP de Singapur

 Octubre 06, 2025
Series de Liga Nacional se reanudan hoy

Series de Liga Nacional se reanudan hoy

Octubre 06, 2025
‘Candelilla’ Villar retorna a Panamá con la meta cumplida

‘Candelilla’ Villar retorna a Panamá con la meta cumplida

Octubre 06, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asamblea aprueba $14,6 millones para docentes jubilados

Asamblea aprueba $14,6 millones para docentes jubilados