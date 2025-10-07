Kylian Mbappé sigue en duda para Francia

El técnico Didier Deschamps aguarda una actualización adicional de los médicos de la selección de Francia sobre la lesión de tobillo de Kylian Mbappé antes de los partidos de las eliminatorias para la Copa del Mundo.

Mbappé salió cojeando en los últimos minutos de la victoria 3-1 del Real Madrid ante Villarreal el sábado en La Liga española. Momentos después de anotar el tercer gol del Madrid, cayó al suelo y luego se sentó agarrándose el tobillo derecho, antes de salir caminando lentamente pero sin ayuda.