La leyenda del billar panameño sigue brillando internacionalmente

La leyenda del billar panameño, Rafael Bardayan, sigue representando con éxito a Panamá en diversos eventos internacionales, siendo su última competencia el Torneo Centroamericano y del Caribe de clubes Clase A Superior de tres bandas que tuvo como sede el Billar Ankara Spot, de la ciudad de David, provincia de Chiriquí.

Bardayan, selección nacional de Panamá en más de 70 competencias internacionales como Latinoamericanos, Centroamericanos, Bolivarianos y Panamericanos, entre otras, quedó ubicado en el quinto lugar del torneo, el cual tuvo la participación de billaristas procedentes de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Panamá, entre otras nacionalidades.

El destacado representante del billar panameño tuvo que superar una ronda de grupo, en la que ganó sus tres juegos y a partir de la segunda ronda tuvo que enfrentar las rondas eliminatorias hasta quedar ubicado en el quinto lugar.

Luego de esta participación, Bardayan tiene programado competir en el Centroamericano de este deporte que se disputará en Costa Rica.

Paralelamente a su carrera deportiva, Bardayan se dedica a la enseñanza de este deporte, ya que su intención es que haya un relevo generacional.

“Actualmente nos dedicamos a la enseñanza de este deporte pero estamos a la espera de que Pandeportes nos tome en cuenta para que formalmente seamos nombrado como un instructor de este deporte”, manifestó el reconocido atleta istmeño.

El billarista panameño tiene muchos logros durante su carrera deportiva.

“Tengo récords de la tacada mayor de Panamá con 17 consecutivas de 3 bandas y hace 3 días realicé una de 13 de 3 bandas. He vencido a más de 15 mundialistas, campeones panamericanos y múltiples veces he logrado ser campeón nacional de 3 modalidades”, destacó Bardayan.