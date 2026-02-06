"Cholo Chorrillo", culpable y podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos

Panameño declarado culpable por conspiración de narcotráfico internacional

El panameño Jorge Rubén Camargo Clarke, de 46 años, alias “Cholo Chorrillo”, fue declarado culpable por un jurado en Estados Unidos tras ser acusado de conspirar para introducir toneladas de cocaína al territorio norteamericano, informó el Departamento de Justicia.

Camargo permanece bajo custodia federal desde marzo de 2023, cuando fue extraditado desde Costa Rica para enfrentar cargos por narcotráfico internacional.

Líder de la mayor organización criminal en Panamá

Durante un juicio de cuatro días, la Fiscalía estadounidense presentó pruebas que lo señalan como jefe de la pandilla Bagdad, considerada la mayor estructura de tráfico de drogas en Panamá.

Desde esa posición, dirigía a aproximadamente 4,000 narcotraficantes en Panamá y Colombia, quienes operaban dentro de una red dedicada al envío masivo de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Las autoridades indicaron que la organización controlaba rutas de importación y exportación de droga en gran parte de la costa pacífica panameña. Solo en 2017, fuerzas de seguridad decomisaron cerca de 7.9 toneladas de cocaína en áreas bajo su influencia.

Coordinación de envíos y rutas de droga hacia EE. UU.

Según el Departamento de Justicia, Camargo utilizaba BlackBerry Messenger para comunicarse con proveedores colombianos y coordinar el traslado de miles de kilogramos de cocaína desde Colombia hacia Panamá, Costa Rica, El Salvador y otros destinos.

Además, organizó envíos marítimos a gran escala y ordenó a sus colaboradores ocultar, trasladar y redistribuir la droga con el objetivo final de introducirla ilegalmente en Estados Unidos.

Entre las incautaciones clave, en noviembre de 2017 las autoridades panameñas decomisaron más de 200 kilogramos de cocaína ocultos en una trampa subterránea en Río Caimito, cargamento que, según la investigación, había sido enviado por orden directa de Camargo.

Enfrenta hasta cadena perpetua en prisión federal

El juez federal André Birotte Jr. fijó la audiencia de sentencia para el 12 de junio, donde el acusado se expone a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sanción máxima de cadena perpetua.

Investigación internacional contra el crimen organizado

El caso fue investigado por la Fuerza de Tarea Antidrogas del Sur de California, liderada por la DEA, con apoyo de múltiples entidades panameñas, entre ellas el SENAN, la Dirección de Investigación Judicial, el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio Público.

También participó el Gobierno de Costa Rica, que colaboró en el arresto y extradición del acusado hacia territorio estadounidense.

La acusación está a cargo de fiscales federales especializados en crimen organizado transnacional, en una operación que refuerza la cooperación regional contra el narcotráfico y las redes criminales que operan entre Centroamérica y Estados Unidos.