La Lucha Olímpica de Panamá arrasó en los Juegos Deportivos Centroamericanos

Panamá dominó el deporte de la lucha de los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, luego de conquistar la mayoría de las medallas de oro que estuvieron en disputa de este deporte, el cual tuvo como subsede la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

El liderato de la lucha en estos juegos regionales lo sellaron este viernes los atletas Wilfredo Steven López y Ángel Cortés, quienes subieron a lo más alto del podio.

López se llevó la medalla de oro en la categoría de los 65 kilos estilo libre, siendo la presea de plata para el guatemalteco Alex Vega, mientras que la de bronce fue para el costarricense Gilberth Díaz.

Por su parte, López conquistó la medalla de oro en la categoría de los 86 kilos, estilo libre. La presea de plata fue para el guatemalteco César Ubico y la de bronce para el hondureño Sebastián Gabarrete.

Cabe destacar también que Orlando Arispe, en la categoría de los 125 kilos, logró la medalla de plata.

Con estas dos medallas, Panamá sumó un total de cinco preseas doradas siendo la primera lograda por Robert Pérez en la categoría -60 kilos del estilo grecorromano.

Las otras dos medallas de oro fueron logradas el jueves por Chaneth Simmonds en la categoría de los 75 kilos y Jeanice Mejía en los 57 kilos.

Con las cinco medallas de oro logradas, Panamá dominó el medallero general de este deporte. Además sumó cuatro de plata y dos de bronce para un total de 11 preseas.