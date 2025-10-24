Panameño Bolívar Espinosa ganó primera etapa de Vuelta a Guatemala

El ciclista panameño Bolívar Gabriel Espinosa ganó este viernes la primera etapa de la Vuelta Internacional a Guatemala, triunfo que lo colocó en el liderato de este evento que cuenta con la participación de 141 corredores, integrando 24 equipos.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci) informó que Espinosa superó en el embalaje a sus compañeros de escapada, el estadounidense John Borstelman (Momentum Racing GCS Quici) y el ecuatoriano Bryan Obando (Movistar Best PC), quienes registraron el mismo tiempo de 3 horas 46 minutos y 25 segundos.

La primera etapa de este giro ciclístico fue de 172 kilómetros con salida en Teculután y llegada en Puerto Barrios.

Otro panameño destacado en esta jornada del viernes fue Christofer Jurado que entró en la quinta posición a 33 segundos de los punteros.

"Se ha hecho un buen trabajo en esta primera etapa, ha sido muy rápida y con alta temperatura. Gracias a Dios tuvimos fuerzas para cerrar bien. Sabemos que es una Vuelta dura y ahora a defender el liderato", señaló Espinosa quien igualmente disputó la pena de ruta en los Juegos Deportivos Centroamericanos qué se realizan en sueño chapín.

En la clasificación general Bolívar Espinosa (Selección de Panamá) registra 3 horas 46 minutos y 15 segundos, escoltado por Jonh Borstelman a 2 segundos y Obando que está a 18 segundos. Christofer Jurado es octavo en la general a 43 segundos de diferencia.

El triunfo del chiricano Bolívar Espinosa hizo recordar la hazaña de su coterráneo Franklin Archibold en el 2022 que igualmente alzó los brazos en este certamen del pedal.

Este sábado la segunda etapa constará con 160.6 kilómetros entre Gualán y El Corvado.

La Vuelta a Guatemala representa el comienzo del camino clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en el que se obtienen puntos clave para el país.