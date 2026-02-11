La rana dorada Antón, mascota de los Juegos Suramericanos de la Juventud

Antón, la rana dorada panameña, será la mascota de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

La mascota Antón, inspirada en la emblemática rana dorada panameña, fue presentada como la imagen oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se celebrarán del 12 al 25 de abril.

El Comité Olímpico de Panamá (COP) destacó que Antón simboliza la riqueza natural del país y los valores del deporte juvenil, como el esfuerzo, la disciplina y la excelencia.

Un símbolo de conservación ambiental y cultura nacional

La elección de la rana dorada responde a su profunda relevancia cultural y ambiental, ya que es considerada por pueblos originarios un símbolo de buena fortuna y protección.

Además, la mascota estará vinculada a los programas de sostenibilidad ambiental que acompañarán los Juegos Panamá 2026, orientados a promover el cuidado del entorno y dejar un legado deportivo y ecológico en la región.

Durante las competencias y actividades oficiales, la imagen de Antón funcionará como un emblema de unión entre los países participantes.

La rana dorada de Panamá, especie en peligro crítico

La rana dorada panameña, reconocida por su vibrante color amarillo y negro, es una especie endémica de la región central de Panamá, especialmente de El Valle de Antón.

No ha sido observada en estado salvaje desde 2009, debido principalmente a la quitridiomicosis, enfermedad fúngica letal para los anfibios, además de la pérdida de hábitat y su captura para el comercio de mascotas.

Por ello, su elección como símbolo de los Juegos Suramericanos de la Juventud refuerza el mensaje de protección de la biodiversidad y conciencia ambiental.

Más de 2.000 atletas juveniles competirán en Panamá 2026

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 reunirán a más de 2.000 deportistas, de entre 14 y 19 años, provenientes de los 15 países miembros de Odesur, consolidando a Panamá como sede clave del deporte juvenil en Sudamérica.

Este evento proyecta al país como un referente regional en organización deportiva, sostenibilidad e integración cultural.