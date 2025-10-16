La Selección de Panamá debe ganar y anotar la mayor cantidad de goles posibles

Panamá complicó su panorama con miras a la clasificación al Mundial 2026 de Fútbol con su empate agónico ante la selección de Surinam la noche del martes, pero que le deja aún con posibilidades de lograr su objetivo.

Luego de cuatro fechas disputadas, Surinam es el líder del grupo A de la fase final de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, ya que a pesar de que tiene la misma cantidad de puntos que Panamá (6), en la diferencia de goles tiene uno más anotado que el onceno dirigido por el técnico Thomas Christiansen.

Esta ventaja obliga a Panamá a no solo ganar los dos encuentros que tiene pendientes, sino de hacerlo por la mayor cantidad de goles posibles para superar a Surinam en caso de que al finalizar la fase de grupos queden empates en puntos.

En la tercera y definitiva ventana de estas eliminatorias Panamá enfrentará de visitante el jueves 13 de noviembre a Guatemala, mientras que el martes 18 de noviembre recibirá a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández.

Pero no solo Surinam puede adueñarse del cupo directo del grupo A al mundial, ya que con su triunfo de visitante 1-0 sobre El Salvador, Guatemala también se metió de lleno a la pelea con cinco puntos.

Incluso los chapines tienen su panorama claro y es que solo tienen que ganar sus dos compromisos que serán de local ante Panamá y Surinam para adueñarse de la primera posición del grupo y el pase directo al mundial.

Además de los tres cupos directos (líderes de grupos), los dos mejores segundos lugares de los tres grupos de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf irán a un repechaje. No obstante, ahora mismo, Curazao y Costa Rica ocupan estas posiciones.