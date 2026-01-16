Deportes - 16/1/26 - 09:34 PM

La Selección de Panamá inicia trabajos en Bolivia pensando en el Mundial 2026

Con miras al Mundial 2026, Panamá comenzó su preparación en territorio boliviano para el partido amistoso ante la selección local en Tarija.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Selección Mayor Masculina de Panamá realizó la tarde del viernes su primer entrenamiento en Bolivia, como parte de la preparación para el partido amistoso de este domingo frente a la selección local, un encuentro clave en el camino hacia el Mundial de la FIFA 2026.

La práctica fue dirigida por el técnico Thomas Christiansen y se desarrolló en la cancha de césped natural de la Academia del Club Bolívar, con una duración de casi dos horas. El cuerpo técnico aprovechó la sesión para trabajar aspectos tácticos y físicos, así como la adaptación a las condiciones del país sudamericano.

El plan de trabajo continuará este sábado en horas de la mañana, nuevamente en las instalaciones del club boliviano. Posteriormente, en la tarde-noche, la delegación panameña viajará a Tarija, ciudad que albergará el compromiso amistoso.

Antes del inicio del entrenamiento, el mediocampista José “Gasper” Murillo, del CD Plaza Amador, atendió a los medios de comunicación locales y resaltó la importancia del partido, especialmente para los jugadores que buscan un lugar en la convocatoria final al Mundial.

“Estamos trabajando fuerte, con mucha intensidad e inteligencia. La concentración es clave, porque sabemos lo que representan estos amistosos tanto para Bolivia como para Panamá. Muchos jugadores tenemos la ilusión de estar en la lista final del Mundial”, expresó Murillo ante la prensa boliviana.

El amistoso ante Bolivia servirá como termómetro para el cuerpo técnico, que continúa evaluando alternativas y ajustando el plantel en su proceso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Te puede interesar

La Selección de Panamá inicia trabajos en Bolivia pensando en el Mundial 2026

La Selección de Panamá inicia trabajos en Bolivia pensando en el Mundial 2026

 Enero 16, 2026
Denver y Buffalo dan inicio a ronda divisional de playoffs en la NFL

Denver y Buffalo dan inicio a ronda divisional de playoffs en la NFL

 Enero 16, 2026
Sub-17 femenina de Fútbol de Panamá en la recta final de preparación

Sub-17 femenina de Fútbol de Panamá en la recta final de preparación

Enero 16, 2026
Ousmane Dembelé da triunfo y liderato parcial del PSG en la liga de Francia

Ousmane Dembelé da triunfo y liderato parcial del PSG en la liga de Francia

 Enero 16, 2026
Bo Bichette acuerda contrato con los Mets de Nueva York

Bo Bichette acuerda contrato con los Mets de Nueva York

 Enero 16, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ
¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó

¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí