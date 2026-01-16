La Selección de Panamá inicia trabajos en Bolivia pensando en el Mundial 2026

La Selección Mayor Masculina de Panamá realizó la tarde del viernes su primer entrenamiento en Bolivia, como parte de la preparación para el partido amistoso de este domingo frente a la selección local, un encuentro clave en el camino hacia el Mundial de la FIFA 2026.

La práctica fue dirigida por el técnico Thomas Christiansen y se desarrolló en la cancha de césped natural de la Academia del Club Bolívar, con una duración de casi dos horas. El cuerpo técnico aprovechó la sesión para trabajar aspectos tácticos y físicos, así como la adaptación a las condiciones del país sudamericano.

El plan de trabajo continuará este sábado en horas de la mañana, nuevamente en las instalaciones del club boliviano. Posteriormente, en la tarde-noche, la delegación panameña viajará a Tarija, ciudad que albergará el compromiso amistoso.

Antes del inicio del entrenamiento, el mediocampista José “Gasper” Murillo, del CD Plaza Amador, atendió a los medios de comunicación locales y resaltó la importancia del partido, especialmente para los jugadores que buscan un lugar en la convocatoria final al Mundial.

“Estamos trabajando fuerte, con mucha intensidad e inteligencia. La concentración es clave, porque sabemos lo que representan estos amistosos tanto para Bolivia como para Panamá. Muchos jugadores tenemos la ilusión de estar en la lista final del Mundial”, expresó Murillo ante la prensa boliviana.

El amistoso ante Bolivia servirá como termómetro para el cuerpo técnico, que continúa evaluando alternativas y ajustando el plantel en su proceso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.