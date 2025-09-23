Deportes - 23/9/25 - 12:00 AM

Lamine Yamal ganó de nuevo el premio Kopa

Por: Barcelona EFE -

El extremo español pertenciente al Fútbol Club Barcelona, Lamine Yamal, recibió el premio Kopa al mejor jugador Sub21 por segundo año consecutivo.

Con 18 años, 2 meses y 9 días, Yamal se ha convertido en el talento más precoz en subirse al podio del Balón de Oro.

Además de encadenar su segundo Trofeo Kopa como el mejor futbolista menor de 21 años -el primero en conseguirlo dos veces-, el extremo azulgrana fue reconocido con el segundo puesto tras el francés Ousmane Dembelé, del PSG, en la gala celebrada en el teatro del Chatelet de París.

