Deportes - 24/3/26 - 12:00 AM

Los umpires robot llegan a la MLB

Los umpires robot llegarán a las Grandes Ligas este año.

El Sistema Automatizado de Bolas/Strikes (ABS, por sus siglas en inglés) se introducirá en forma de un sistema de desafíos en el que el umpire humano realiza cada marcación, que puede apelarse ante la computadora. El sistema automarizado se ha probado en las ligas menores desde 2019, con pruebas recientes realizadas en Triple-A desde 2022, en los entrenamientos de primavera de MLB el año pasado y en el Juego de Estrellas de 2025 en Atlanta.

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