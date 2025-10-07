¿Los Yankees de Nueva York podrán recuperarse en casa?

Después de dos derrotas consecutivas en Toronto, los Yankees de Nueva York no tienen margen de error cuando regresan a casa para el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana el martes por la noche.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, mostró una cara valiente después de que una derrota por 13-7 el domingo en el Juego 2 dejó a su equipo enfrentando la eliminación.

“Obviamente, se siente como si el mundo se derrumbara a tu alrededor; pierdes dos partidos así en su estadio y las cosas no salen bien”, dijo Boone. “Pero de repente sales y ganas un partido el martes, y la situación puede cambiar. Han sucedido muchas cosas raras en el béisbol este año. Esto no sería lo más raro: que nos recuperemos”.

Nueva York se mantuvo sin hits durante 5 2/3 entradas el domingo, sin poder lograr nada contra el novato de los Blue Jays, Trey Yesavage.

Los Blue Jays aplastaron a los Yankees 10-1 el sábado en el primer juego. Las 23 carreras de Toronto en la Serie Divisional de la Liga Americana hasta el momento son la mayor cantidad de cualquier equipo en los dos primeros juegos de una serie de postemporada. Los Yankees anotaron 22 carreras en los dos primeros juegos de la ronda de comodines de 2020 contra Cleveland.

Nueva York ha perdido ocho de nueve juegos en Toronto esta temporada, pero tiene marca de 4-2 en casa contra los Blue Jays.