Los Yankees extienden racha sin ganar una Serie Mundial

Aaron Judge caminó lentamente desde la primera base hasta el dugout de los Yankees después de que Cody Bellinger puso fin al juego al llevarse un ponche. Luego giró la cabeza para ver cómo los Azulejos de Toronto celebraban en el campo de Nueva York.

“No me gusta verlo y deja una marca”, reconoció Judge. “Hay que asegurarse de que esto no suceda el próximo año”.

La 16ª temporada consecutiva de Nueva York sin un campeonato terminó la noche del miércoles con una derrota por 5-2 ante Toronto, que ganó la serie divisional de la Liga Americana por 3-1 y avanzó a un enfrentamiento por el banderín contra Seattle o Detroit.

La racha más larga de los Yankees sin levantar el trofeo de campeón de la Serie Mundial ocurrió durante las décadas de los 70's y 80's, cuando se coronaron en 1978 y no lo volvieron a hacer hasta 1995. Es decir, pasaron 17 años para lograrlo (solo están a uno de empatar la mala racha).

Otro de los jugadores que dio su punto de vista después de la eliminación fue Giancarlo Stanton.

“No ejecutamos cuando lo necesitábamos”, comentó Stanton a los periodistas unos minutos después. “Turnos al bate oportunos, lanzamientos oportunos, simplemente no lo hicimos tan bien como ellos”.