Deportes - 13/2/26 - 12:00 AM

Luis Aranda, de los Vaqueros, el Más Valioso del Juvenil

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El receptor de los Vaqueros de Panamá Oeste, Luis Aranda, fue elegido como el Jugador Más Valioso (JMV) de la edición N.° 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’ y que es dedicado a las leyendas deportivas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó que Luis Aranda recibió el 63.62 % del total del voto ponderado, donde la prensa deportiva, la afición y la Junta Directiva de Fedebeis emitieron su voto.

En la escogencia del premio al Jugador Más Valioso, el segundo lugar en la votación fue para Ricardo Acosta de Coclé con el 9.87%.

Aranda cargó con la ofensiva de los Vaqueros durante la Ronda Regular 2026, firmando una hoja de ruta impecable.

Su desempeño detrás del plato y su contundencia con el madero lo consolidan como la máxima figura del torneo, liderando a Panamá Oeste hacia la siguiente fase con números de élite.

El receptor lideró la Ronda Regular en promedio al bate con .455 y en carreras remolcadas con un total de 22.

Te puede interesar

Panamá Metro A destacó en Nacional de softbol de 50 años

Panamá Metro A destacó en Nacional de softbol de 50 años

 Febrero 12, 2026
Lionel Messi sufre lesión en una pierna

Lionel Messi sufre lesión en una pierna

 Febrero 12, 2026
Dimas Ponce, del Oeste, fue escogido como ‘Manager del Año’

Dimas Ponce, del Oeste, fue escogido como ‘Manager del Año’

 Febrero 12, 2026
CAI de La Chorrera y Árabe Unido de Colón exponen lideratos

CAI de La Chorrera y Árabe Unido de Colón exponen lideratos

Febrero 12, 2026
Sub-17 de Panamá tiene una planificación para competir en el Mundial

Sub-17 de Panamá tiene una planificación para competir en el Mundial

 Febrero 12, 2026

Además conectó 35 hits y anotó 24 carreras.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito

Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito
Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio

Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio
¿Mírelo bien! Se quedó con dinero de extranjeros para compra de apartamento

¿Mírelo bien! Se quedó con dinero de extranjeros para compra de apartamento
¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré
Meduca publica nombres de maestros y profesores nombrados para el 2026

Meduca publica nombres de maestros y profesores nombrados para el 2026