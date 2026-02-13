Luis Aranda, de los Vaqueros, el Más Valioso del Juvenil

El receptor de los Vaqueros de Panamá Oeste, Luis Aranda, fue elegido como el Jugador Más Valioso (JMV) de la edición N.° 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’ y que es dedicado a las leyendas deportivas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó que Luis Aranda recibió el 63.62 % del total del voto ponderado, donde la prensa deportiva, la afición y la Junta Directiva de Fedebeis emitieron su voto.

En la escogencia del premio al Jugador Más Valioso, el segundo lugar en la votación fue para Ricardo Acosta de Coclé con el 9.87%.

Aranda cargó con la ofensiva de los Vaqueros durante la Ronda Regular 2026, firmando una hoja de ruta impecable.

Su desempeño detrás del plato y su contundencia con el madero lo consolidan como la máxima figura del torneo, liderando a Panamá Oeste hacia la siguiente fase con números de élite.

El receptor lideró la Ronda Regular en promedio al bate con .455 y en carreras remolcadas con un total de 22.

Además conectó 35 hits y anotó 24 carreras.