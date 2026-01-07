Deportes - 07/1/26 - 12:00 AM

Luis Enrique dejaría al París Saint Germain

Luis Enrique habría decidido poner punto y final a su etapa en el Paris Saint-Germain este próximo verano. Después de ganarlo casi todo la temporada anterior, el técnico español, que ha dejado su sello en París, buscaría ahora un nuevo reto en otra de las grandes ligas europeas.

Tal y como detalla la misma fuente, Luis Enrique estaría interesado en asumir el reto que no ha logrado Rúben Amorim: el de reanimar al Manchester United.

