Maduro pide reestructurar selección

El presidente Nicolás Maduro manifestó que a semejanza de muchos venezolanos considera necesario que la selección de fútbol de su país sea reestructurada desde sus cimientos para dejar en el olvido el estigma de ser la única de Sudamérica que jamás se ha clasificado al Mundial.

“Ayer tuvimos una dolorosa pérdida”, dijo Maduro en un acto de gobierno televisado. “Venezuela toda exige una reestructuración del cuerpo técnico de la Vinotinto, una reorganización de la estrategia” y “trabajo de la Vinotinto”.