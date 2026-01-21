Manchester City naufraga ante Bodo/Glimt de Noruega

Manchester City cayó por 3-1 ante el modesto club noruego Bodo/Glimt en una de las mayores sorpresas en la historia de la Liga de Campeones el martes, mientras que el monarca defensor Paris Saint-Germain también sufrió una inesperada derrota ante el Sporting de Lisboa.

El plantel de estrellas del City que dirige Pep Guardiola fue zarandeado dentro de un estadio con capacidad para 8.000 personas en Bodo, una ciudad pesquera noruega al norte del Círculo Polar Ártico cuyo club de fútbol compite en la Liga de Campeones por primera vez en esta edición.