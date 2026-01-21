Deportes - 21/1/26 - 12:00 AM

Manchester City naufraga ante Bodo/Glimt de Noruega

Por: Noruega EFE -

Manchester City cayó por 3-1 ante el modesto club noruego Bodo/Glimt en una de las mayores sorpresas en la historia de la Liga de Campeones el martes, mientras que el monarca defensor Paris Saint-Germain también sufrió una inesperada derrota ante el Sporting de Lisboa.

El plantel de estrellas del City que dirige Pep Guardiola fue zarandeado dentro de un estadio con capacidad para 8.000 personas en Bodo, una ciudad pesquera noruega al norte del Círculo Polar Ártico cuyo club de fútbol compite en la Liga de Campeones por primera vez en esta edición.

Te puede interesar

Se rompió ligamento cruzado anterior de rodilla

Se rompió ligamento cruzado anterior de rodilla

Enero 21, 2026
Jugadores de Senegal son recibidos en Dakar

Jugadores de Senegal son recibidos en Dakar

Enero 21, 2026
Prensa de Albacete informa sobre lesión de Edward Cedeño

Prensa de Albacete informa sobre lesión de Edward Cedeño

Enero 21, 2026
Arbeloa: ‘Ha sido una noche redonda para el madridismo’

Arbeloa: ‘Ha sido una noche redonda para el madridismo’

 Enero 21, 2026
alemán Ter Stegen, cedido al Girona

alemán Ter Stegen, cedido al Girona

 Enero 21, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo

¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo