Deportes - 14/10/25 - 12:00 AM

Marineros de Seattle vuelven a vencer a Toronto y de visitante

Por: Toronto EFE -

Los Marineros de Seattle volvieron a pegarle a los Azulejos de Toronto en calidad de visitantes, al vencerlos 10-3 y poner la serie de campeonato de la Liga Americana 2-0 a su favor.

La serie tendrá fecha libre el día de hoy y se reanudará mañana miércoles en el T-Mobile Park, campo de los Marineros, donde se disputarán los próximos tres encuentros.

Julio Rodríguez y Jorge Polanco conectaron jonrones de tres carreras y Josh Naylor añadió otro vuelacercas de dos carreras para encabezar el ataque de los Marineros.

Toronto solo conectó seis hits, solo uno después de la segunda entrada, y ocho en los dos primeros juegos.

La estrella de los Azulejos, Vladimir Guerrero Jr., se fue de 3-0 con una base por bolas y no ha conectado hits en la serie. El bullpen de Seattle ha lanzado nueve entradas en blanco en la serie, permitiendo solo un hit.

