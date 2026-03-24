Deportes - 24/3/26 - 12:00 AM

McCutchen ingresa al roster de Rangers

Andrew McCutchen estará en el roster del día inaugural de los Rangers de Texas, que esperan que el jardinero, ex Jugador Más Valioso, de 39 años reparta parte de su tiempo como bateador designado, quizá juegue algunos partidos a la defensiva y sea mentor de sus jóvenes y talentosos jardineros. Chris Young, presidente de operaciones de béisbol del equipo, dijo que McCutchen se unió al club con un contrato de ligas menores hace menos de tres semanas.

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