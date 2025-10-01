Deportes - 01/10/25 - 12:00 AM

Michael Amir Murillo jugó de suplente en triunfo del Marsella

Por: Redacción EFE -

El panameño Michael Amir Murillo no fue titular ayer pero entró de suplente en el partido en el que su equipo, el Olympique de Marsella, venció 4-0 al Ajax de Holanda en partido correspondiente a la primera fase de la Liga de Campeones de la UEFA.

Murillo ingresó al minuto 82’, reemplazando a Arthur Vermeeren, ya con el partido definido 4-0 a favor del club francés.

Fue el segundo partido de Liga de Campeones de la UEFA en el que ve acción Murillo, ingresando en ambos de sustituto.

En este partido, la figura del Olympique de Marsella fue el brasileño Igor Paixao, quien anotó los dos primeros goles y que dio el pase del cuarto.

Paixao estuvo bien secundado por el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, asistente en dos de los tres primeros tantos y autor del cuarto, dos años después de haber marcado cinco a la escuadra neerlandesa en Liga Europa.

