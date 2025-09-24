MLB usará umpires robot en 2026

Los umpires robot serán convocados a las Grandes Ligas la próxima temporada.

El comité de competición del béisbol de las mayores, compuesto por 11 miembros, aprobó el uso del “Sistema Automatizado de Bolas y Strikes” (ABS) a partir de 2026.

Los umpires humanos seguirán señalando bolas y strikes, pero los equipos podrán desafiar dos decisiones por juego y obtener apelaciones adicionales en entradas extra. Los desafíos deben ser realizados por un lanzador, receptor o bateador, que se tocarán su casco o gorra, y un equipo retiene su desafío si tiene éxito.