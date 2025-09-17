Murillo, segundo panameño en jugar Liga de Campeones de la UEFA

No fue titular pero el panameño Michael Amir Murillo ingresó en el segundo tiempo en el partido en el que su equipo, el Olympique de Marsella, enfrentó al Real Madrid en partido correspondiente a la Liga de Campeones de la UEFA.

El encuentro, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid, fue ganado por el conjunto blanco 2-1.

Murillo, quien es un habitual titular del Marsella en la liga local, no fue de la partida pero ingresó al minuto 78’ por Emerson, uniéndose a César Blackman como los únicos panameños en jugar la fase principal de la Liga de Campeones de la UEFA.

Blackman lo hizo en la temporada 2024-2025, específicamente el 18 de septiembre de 2024 cuando su equipo, el Slovan Bratislava de Eslovaquia enfrentó al Celtic de Escocia.

En el caso de Murillo, jugó 12 minutos, completó 6 de 7 pases (86%), incluyendo un 100% en el tercio final (1/1).

En ataque sumó dos toques en el área rival, mientras que a la defensiva, disputó tres duelos, de los cuales ganó 1 de 2 aéreos y cayó en el único duelo en el suelo. El lateral istmeño finalizó con una calificación de 6.3.

En el partido, el delantero estadounidense Timothy Weah adelantó al visitante Marsella temprano, pero Kylian Mbappé respondió de inmediato desde el punto de penal a los 29 y 81 minutos.

El primer penal llegó tras una falta cometida sobre el atacante brasileño Rodrygo Goes y el segundo por una mano de un defensor.

"Estamos creciendo, progresando, en un momento importante viendo que podemos competir haciendo las cosas bien”, manifestó Xavi Alonso, técnico del Real Madrid, en conferencia de prensa.